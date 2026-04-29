Pepe Chedraui inaugura Torneo de los Barrios Intersecus Mundialista 2026

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, inauguró el Torneo de los Barrios Intersecus Mundialista 2026, una competencia que reunirá a 32 equipos provenientes de diversas instituciones de nivel medio superior, clubes deportivos, colonias, juntas auxiliares e inspectorías del municipio.

El evento, organizado por el Instituto Municipal del Deporte de Puebla (IMDP) que dirige Ricardo Zayas Gallardo, se enmarca en el ambiente mundialista que vive el país de cara a la Copa del Mundo 2026. Su principal objetivo es fomentar la práctica del deporte entre estudiantes de secundaria y jóvenes de las colonias, promoviendo valores como el respeto, el trabajo en equipo, la disciplina y el juego limpio.

Durante su mensaje, el alcalde Pepe Chedraui destacó la importancia de acercar el deporte a los barrios y colonias como una herramienta efectiva de prevención.

“Estamos acá para poder convivir con ustedes y generar este ambiente familiar, pasar un rato agradable, haciendo deporte, riéndonos, compitiendo”, enfatizó.

Por su parte, el director del IMDP, Ricardo Zayas Gallardo, señaló que este tipo de torneos fortalecen el tejido social desde las bases.

“Primero que se diviertan, no perder de vista que es un juego y espacio de convivencia. Por un juego limpio y respeto por los rivales, por los árbitros, por los entrenadores y por los padres de familia. Que se divierta mucho y que sea un gran torneo”, subrayó.

El funcionario municipal indicó que el Instituto continuará trabajando en alianzas con el sector privado y la sociedad civil para multiplicar este tipo de iniciativas que benefician directamente a la juventud poblana.

Este torneo se desarrolla con temática mundialista, donde cada equipo participante representa a una selección nacional. Los uniformes oficiales de estas selecciones fueron donados por Gran Bodega.

Desde la administración del alcalde Pepe Chedraui, se mantiene el impulso al deporte como uno de los ejes prioritarios por una juventud activa y ocupada en actividades sanas por la construcción de una capital en orden para todas y todos.

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