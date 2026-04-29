Atlixco realizará festival “Escuincle” por Día de la Niñez el 30 de abril

En el marco del Día de la Niñez, el Gobierno Municipal de Atlixco, encabezado por la presidenta Ariadna Ayala, refrenda su compromiso y cariño hacia la niñez con la realización del festival “Escuincle”.

¿Qué es? Es una celebración llena de color, imaginación y expresiones artísticas pensadas especialmente para los pequeñines del hogar.

Ariadna Ayala invito a sus comadritas y compadritos (las niñas y los niños) a que asistan este 30 de abril a la Casa de Cultura Acapetlahuacan, a partir de las 16:00 horas, para vivir el festival escuincle.

La presidenta Ariadna Ayala comentó que las niñas y niños podrán disfrutar durante cuatro horas, actividades como cuentacuentos, danza contemporánea, circo y teatro.

¿Te lo vas a perder? Así que ya lo sabes aparta este 30 de abril y ven a Atlixco para vivir el Día de la Niñez como nunca.

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