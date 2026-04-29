Puebla capital celebra a la niñez con función de lucha libre

Niñas y niños de la capital poblana disfrutaron de una función especial por el Día de la Niñez en la Arena Puebla a la que asistió el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, y el secretario General de Gobierno Francisco Rodríguez Álvarez.

Los rudos y los técnicos de la escuela de “Centella de Oro” fueron los protagonistas de la primera pelea sobre el ring que logró el desborde de emociones por parte de infancias que asistieron al Templo del Dolor.

Gritos de emoción y aplausos para apoyar a sus favoritos, frustración al ver a los luchadores caer en el ring y admiración al ver a los enmascarados volar por los aires fueron parte de lo que vivieron los asistentes.

#Puebla 🤼 El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui y el secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez, asisten a la función especial de Lucha Libre del Día de la Niñez en la Arena Puebla.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/pePdWs1ApB — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 28, 2026

El momento de mayor alergia se registró cuando el réferi dio por ganadores a los técnicos, mientras los rudos cabizbajos tuvieron que alzarle la mano.

Figuras como Centella de Oro jr., Malaya Junior y Maléfico subieron al ring en la primera pelea de ocho “gladiadores”, quienes perdieron la Arena Puebla.

En una segunda pelea, las luchadoras Asturiana, Lady metal, Diablita Rojas fueron quienes encendieron el ring con la mirada atónita de las y los asistentes que apoyaron desde las gradas a sus favoritas.

Estamos en una de las sedes más representativas de nuestra capital: la Arena Puebla, donde iniciamos los festejos en el marco del Día de la Niñez. 🤼🎉



Junto a niñas, niños y familias poblanas, disfrutamos de una gran tarde de lucha libre.🙌🏼 pic.twitter.com/N7W4FgMaZf — Pepe Chedraui 🇲🇽 (@pepechedrauimx) April 29, 2026

En uno de los últimos encuentros de rudos contra técnicos en los que participó el luchador Asturiano, la Arena Puebla estalló y celebraron la derrota de los rudos.

El edil Pepe Chedraui deseó un feliz día de la niñez a las y los asistentes, quienes vitorearon su nombre como agradecimiento por la organización del evento.

Te recomendamos: