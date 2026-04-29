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miércoles, abril 29, 2026
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Puebla capital celebra a la niñez con función de lucha libre

Por:
Guadalupe Juárez
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Infancias desbordan emociones con gritos y aplausos para luchadores. / Foto: Es Imagen

Niñas y niños de la capital poblana disfrutaron de una función especial por el Día de la Niñez en la Arena Puebla a la que asistió el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, y el secretario General de Gobierno Francisco Rodríguez Álvarez.

Los rudos y los técnicos de la escuela de “Centella de Oro” fueron los protagonistas de la primera pelea sobre el ring que logró el desborde de emociones por parte de infancias que asistieron al Templo del Dolor.

Gritos de emoción y aplausos para apoyar a sus favoritos, frustración al ver a los luchadores caer en el ring y admiración al ver a los enmascarados volar por los aires fueron parte de lo que vivieron los asistentes.

El momento de mayor alergia se registró cuando el réferi dio por ganadores a los técnicos, mientras los rudos cabizbajos tuvieron que alzarle la mano.

Figuras como Centella de Oro jr., Malaya Junior y Maléfico subieron al ring en la primera pelea de ocho “gladiadores”, quienes perdieron la Arena Puebla.

En una segunda pelea, las luchadoras Asturiana, Lady metal, Diablita Rojas fueron quienes encendieron el ring con la mirada atónita de las y los asistentes que apoyaron desde las gradas a sus favoritas.

En uno de los últimos encuentros de rudos contra técnicos en los que participó el luchador Asturiano, la Arena Puebla estalló y celebraron la derrota de los rudos.

El edil Pepe Chedraui deseó un feliz día de la niñez a las y los asistentes, quienes vitorearon su nombre como agradecimiento por la organización del evento.

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