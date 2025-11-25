BUAP enciende su árbol navideño 2025 en el CCU

El espíritu navideño resurgió en el Complejo Cultural Universitario (CCU) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) con villancicos, bailes, cuentos, una verbena y el encendido del árbol 2025.

El momento cumbre de la noche de este lunes se dio cuando, al ritmo del sonido de un videojuego, las luces de las 186 series de 500 luces cada una comenzaron a encenderse una a una hasta finalmente prender por completo con la ovación de la comunidad universitaria y público en general que se dieron cita en la explanada del CCU.

El árbol de 30 metros de altura dedicado a las bellas artes tiene por esferas notas musicales, claquetas, hojas de papel en alusión a la escritura e indumentaria del teatro, así como zapatillas de ballet y 7 mil 200 metros de escarcha.

La rectora Lilia Cedillo Ramírez explicó que el encendido del árbol de Navidad para la BUAP es emblemático, ya que marca el inicio de las fiestas navideñas, la cual calificó de una de las “temporadas más hermosas del año“.

Ramírez Cedillo deseó que la paz reine en todos los hogares y en los corazones que van de acuerdo con la cultura de la paz.

“A nombre de toda la BUAP, yo les deseo a todos ustedes salud en primer lugar, vida, que es fundamental que la valoremos, y por otro lado, disfruten a sus familias y a sus seres queridos, y que disfruten lo que la vida les da”, remató.

Amenizados con melodías de la Orquesta de Jazz Arte BUAP, familias que ya portaban gorros navideños y suéteres alusivos a la temporada con estampados de Santa Claus y los renos, disfrutaban de los juegos mecánicos que se instalaron.

El cielo fue iluminado por unos instantes con un espectáculo de pirotecnia que asombró a quienes se encontraban en el lugar.

El olor de las chalupas, los esquites y elotes preparados inundaron el sentido del olfato de los presentes, mientras entre la gente se observaron figuras luminosas de muñecos de nieve, osos, árboles de Navidad y Santa Claus.

Hubo quienes observaron el espectáculo desde las rampas de los puentes peatonales, ante los cientos de personas que se encontraban y abarrotaban el espacio.

La comunidad universitaria y sus familias aprovecharon el escenario navideño para tomarse fotografías al lado de los adornos y el árbol monumental que no deja de brillar.

