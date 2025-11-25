Transportistas y agricultores liberan algunos puntos de acceso en Puebla

Tras los bloqueos realizados por transportistas y agricultores desde las primeras horas de este 24 de noviembre, algunos puntos de acceso a la capital poblana que fueron cerrados durante la mañana fueron liberados a lo largo de la tarde.

Inicialmente, la caseta de peaje número 7, conocida como San Marcos, estuvo completamente libre desde las 08:00 horas. Sin embargo, kilómetros más adelante, con dirección a la Ciudad de México, a la altura de Los Reyes La Paz, alrededor de 90 personas cerraron el paso a las 10:00 horas, permitiendo el tránsito en un solo carril; alrededor de las 17:00 horas, los manifestantes se retiraron.

En la sierra norte de Puebla, en la autopista México-Tuxpan, el cierre inició a las 08:00 horas en el kilómetro 84+700 del Libramiento Tulancingo-Nuevo Necaxa, en el entronque Pitula con dirección a la Ciudad de México. La vialidad fue habilitada después de las 20:00 horas.

En la zona del Arco Norte, la autopista estuvo cerrada por manifestantes en el kilómetro 79+800, a la altura de San Martín Texmelucan. Algunas personas se retiraron alrededor de las 18:00 horas, aunque campesinos del Mezquital permanecerán en la caseta Tula Uno durante toda la noche, negando el paso.

Productores y transportistas de la sierra nororiental de Puebla se unieron al paro nacional. Alrededor de las 11:30 horas, campesinos y productores de Zaragoza y Cuyoaco cerraron vialidades: primero, en el entronque Acuaco-Zaragoza, con al menos 50 personas bloqueando el paso con camiones pesados para impedir el acceso a municipios como Zacapoaxtla y Cuetzalan. Más tarde, una segunda manifestación bloqueó la carretera federal Amozoc-Teziutlán, en el entronque hacia Cuyoaco, con personas portando pancartas.

Tras diálogos con los manifestantes, alrededor de las 17:00 horas, estos decidieron retirarse, dejando las vialidades libres.

La caseta de cobro número 36, en la autopista Puebla-Orizaba a la altura de Amozoc, operó con normalidad sin presencia de manifestantes, con flujo vehicular fluido, al igual que el tramo de Acatzingo sobre la misma vialidad, las Cumbres de Maltrata, la autopista Cuacnopalan-Oaxaca y la caseta de la zona de Vía Atlixcáyotl.

