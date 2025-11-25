COPARMEX Puebla pide no politizar paro de transportistas y reconocer inseguridad

Ante el paro impulsado por distintos sectores del transporte en el país, la COPARMEX Puebla hizo un llamado respetuoso pero firme a no politizar la discusión, evitar descalificaciones y a reconocer, con total claridad, que la inseguridad en carreteras es un problema real, creciente y de alcance nacional.

Negar la gravedad de lo que sucede en las principales vías de transporte del país; robos con violencia, extorsiones, pérdidas de carga, ataques a conductores y amenazas constantes, no contribuye a construir soluciones.

“Este paro no debe interpretarse desde la lógica de la polarización ni minimizarse”, advirtió la presidenta Beatriz Camacho. Dijo que el reclamo central es legítimo: “Miles de empresas, productores, transportistas y familias enfrentan todos los días un entorno de riesgo que afecta su integridad y su patrimonio”.

La COPARMEX Puebla informó que el impacto económico y operativo, así como la falta de movilidad de mercancías tiene consecuencias profundas para la economía:

Retrasos en cadenas de suministro que afectan a pequeñas, medianas y grandes empresas.

Incremento de costos logísticos y operativos que se trasladan a precios y reducen la competitividad.

Riesgo de desabasto regional, especialmente en sectores esenciales como alimentos, farmacéuticos y manufactura.

Afectación directa a empleos y compromisos comerciales.

Cada hora detenida en un paro derivado de la inseguridad representa pérdidas económicas acumuladas y crecientes, que impactan tanto a productores como a consumidores y, en última instancia, al desarrollo de Puebla y del país.

Llamado a una solución conjunta

La iniciativa privada reitera su compromiso de trabajar con responsabilidad, objetividad y apertura. El país requiere de un diálogo, coordinación y decisiones basadas en evidencia; no confrontación ni polarización.

Por ello, Camacho Ruiz hizo un llamado al Estado mexicano, en todos sus niveles, para que junto con cámaras empresariales, organizaciones civiles, transportistas y expertos en seguridad “se construya una ruta de acción contundente, medible y permanente que permita recuperar la seguridad en carreteras”.

La unidad y la corresponsabilidad es indispensable para enfrentar un desafío que afecta a toda la nación. México necesita vías seguras para que la economía avance, las inversiones florezcan y las familias vivan sin miedo.

COPARMEX Puebla cree que el diálogo es la vía más sólida para construir soluciones conjuntas. “Gracias a este trabajo coordinado, hemos impulsado acciones como el fortalecimiento de la presencia de la Guardia Nacional en la autopista México–Puebla, la habilitación de zonas seguras, entre ellas, el primer paradero seguro en la autopista Puebla–Orizaba, y la regulación del cobro de corralones y grúas”, afirmó la presidenta.

COPARMEX seguirá insistiendo en las mesas de seguridad para que las autoridades refuercen las estrategias y se logren resultados visibles para todos.

