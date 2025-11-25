Renuevan 208 luminarias con tecnología LED en Geovillas del Sur

A fin de fortalecer los Senderos de Paz en la capital, el presidente municipal Pepe Chedraui Budib inauguró la modernización del alumbrado público en el Fraccionamiento Geovillas del Sur, donde se renovaron 208 luminarias, logrando una cobertura total del 100 por ciento con tecnología LED en toda la zona.

En este fraccionamiento existían 290 luminarias en total: únicamente 82 contaban con tecnología LED y las otras 208 eran de AMC, por lo que a través de esta intervención integral de la Secretaría de Servicios Públicos, cada calle, andador y área común cuenta con iluminación moderna, eficiente y segura, un avance fundamental para una colonia que presenta índice de rezago social.

Con estas acciones, más de 6 mil habitantes se benefician directamente, disfrutando de espacios mejor iluminados que favorecen la convivencia, la movilidad nocturna y la percepción de seguridad. Esta modernización también fortalece los Senderos de Paz, una estrategia que busca que las y los ciudadanos caminen con tranquilidad por rutas seguras dentro de sus colonias.

El secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, subrayó que este tipo de proyectos son parte del compromiso permanente del alcalde Pepe Chedraui para llevar infraestructura de calidad a las zonas que más lo necesitan. Expresó que la modernización del alumbrado no solo mejora la iluminación, sino que también impulsa entornos más dignos, ordenados y funcionales para las familias.

Con estas obras, Geovillas del Sur se suma a las colonias donde la iluminación LED marca un antes y un después, fortaleciendo los espacios públicos y contribuyendo a una ciudad más segura, humana y con oportunidades para todas y todos.

