Superan meta y atienden más de 200 mil baches en la capital poblana

En el marco de la Campaña Capitalina Bacheando Puebla y con una inversión histórica de 154.3 millones de pesos, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, ha cumplido con la meta anual establecida de atender más de 200 mil baches en el municipio poblano.

Con sede en la junta auxiliar de Ignacio Zaragoza, el edil capitalino informó que, de enero a la fecha se han tapado un total de 226 mil 536 baches en diferentes zonas de la capital, a través de labores de bacheo con mezcla asfáltica en caliente y en frio.

“Estamos cumpliendo un compromiso más que hicimos con las y los poblanos, hemos superado la meta en materia de bacheo; sin embargo, no vamos a detenernos, la rehabilitación vial es un esfuerzo continuo y vamos a seguir respondiendo a la ciudadanía con hechos y acciones concretas”, destacó.

En su mensaje, la secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género, Zaira González Gómez, señaló que este logro no solo garantiza calles más seguras y transitables, sino que también representa un paso firme hacia una ciudad más accesible, equitativa e inclusiva, en la que la movilidad de todas las personas —mujeres, hombres, niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad— sea una prioridad.

“La mejora de la infraestructura vial es una acción directa para promover la equidad, la inclusión y la igualdad sustantiva de género, asegurando que todos los habitantes de la ciudad accedan a espacios urbanos dignos y seguros”, precisó.

Por su parte, la titular de la Coordinación General de Transparencia y Municipio Abierto, Laura Elizabeth García González, mencionó que cada programa implementado, cada acción ejecutada y cada bache atendido son un reflejo del compromiso de este gobierno con la ciudadanía y con la correcta administración de los recursos públicos.

“El cumplimiento de la palabra empeñada es fundamental para la confianza ciudadana. Este día se cumple la meta de atender más de 200 mil baches en la capital. Por ello, este logro es un paso más en nuestro objetivo de construir una ciudad más segura, funcional y transparente”, añadió.

En su intervención, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa aseveró que, gracias a la implementación de la tecnología, la participación ciudadana y la coordinación con medios de comunicación fue posible atender de forma prioritaria vialidades primarias y secundarias, así como las arterias viales de colonias, unidades habitacionales, fraccionamientos y juntas auxiliares.

“Los trabajos de bacheo continuarán en toda la capital; nuestro objetivo es claro: brindar a las y los poblanos calles seguras, transitables y accesibles”, puntualizó.

Con la atención de más de 200 mil baches en la capital, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, refrenda su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura vial.

Te recomendamos: