Restablecen servicio de limpia en la capital poblana tras retrasos

El Gobierno de la Ciudad de Puebla informó que el servicio de recolección de basura quedó restablecido de manera normal, tras registrarse retrasos en algunas colonias de la capital.

De acuerdo con la autoridad municipal, las afectaciones se originaron por situaciones ajenas al sistema de recolección y por la intervención de un grupo reducido de personas externas al Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL).

La Secretaría General de Gobierno abrió canales de diálogo para atender la situación por la vía institucional, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios públicos en beneficio de la ciudadanía.

Asimismo, informó que se mantiene a la espera del dictamen que emita la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), instancia competente para determinar las acciones correspondientes en torno a este caso.

La administración municipal reconoció el compromiso del personal operativo del servicio de limpia, que continuó realizando sus labores para normalizar la recolección de residuos en la ciudad.

Te recomendamos: