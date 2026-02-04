Omar Muñoz refuerza atención directa a vecinos de Cuautlancingo

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, encabezó una jornada más de atención ciudadana en el marco del programa “Día del Pueblo”, recorriendo la calle 20 de Noviembre, en la cabecera municipal.

Acompañado por titulares de distintas áreas del Gobierno Municipal, el edil dialogó de manera directa con vecinas y vecinos, escuchando sus inquietudes, propuestas y solicitudes. Este ejercicio reafirma la convicción de la actual administración de conocer de primera mano las necesidades de la gente y actuar de manera inmediata para darles respuesta.

Durante el recorrido, el presidente municipal destacó que el contacto permanente con la ciudadanía es fundamental para construir soluciones reales y efectivas. “Un gobierno cercano es un gobierno que escucha y responde; ese es nuestro compromiso con Cuautlancingo”, señaló.

Como parte de las acciones integrales que se realizan en cada jornada del “Día del Pueblo”, personal del Ayuntamiento llevó a cabo trabajos de pintura de guarniciones y labores de mantenimiento al alumbrado público, con el objetivo de fortalecer la seguridad en la zona.

Asimismo, como muestra de este trabajo cercano con la ciudadanía, en la junta auxiliar de Sanctorum, el presidente municipal Omar Muñoz hizo entrega de la losa de concreto reconstruida en la vivienda de la señora Flora García Rodríguez, la cual había colapsado durante la pasada temporada de lluvias.

Gracias a la oportuna intervención del Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Atención Ciudadana, se logró la rehabilitación integral del espacio, que incluyó el cambio de la red eléctrica y trabajos de pintura, acciones que brindan mayor seguridad y tranquilidad a su familia.

