Capturan a 92 personas tras operativos de seguridad en Puebla

Como resultado del trabajo coordinado y derivado de la implementación de 331 acciones operativas, las fuerzas de seguridad y autoridades ministeriales lograron la detención de 92 personas durante los últimos días de enero.

Entre las intervenciones registradas del 26 al 31 de enero, destaca la detención, en Amozoc, de un objetivo delincuencial prioritario y presunto líder de una célula dedicada al robo de transporte de carga, así como la de una mujer relacionada con llamadas de extorsión en contra de un establecimiento de la ciudad de Puebla.

En este mismo periodo, en el municipio de Esperanza, también fueron capturados tres hombres en posesión ilegal de armas de fuego y vinculados con el robo a transporte con violencia. A lo anterior, se suma la detención de dos varones y la recuperación de un vehículo, derivado del monitoreo estratégico del sistema de videovigilancia conectado al C5i.

Por su parte, en Santiago Miahuatlán, se logró desmantelar un inmueble, donde fueron localizadas 70 unidades, de las cuales 37 correspondían a vehículos con los medios de identificación alterados.

Asimismo, autoridades de los tres órdenes de gobierno aseguraron 194 envoltorios con posible droga, 70 cartuchos útiles, nueve armas de fuego de distintos calibres, dos tomas clandestinas y dos inhibidores de señal.

