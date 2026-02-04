Fracasa venta millonaria y rematan casa de “Breaking Bad”

La icónica casa utilizada como locación de la serie “Breaking Bad” fue nuevamente puesta a la venta, ahora por un precio de 400 mil dólares, después de que el año pasado se intentó comercializar en 4 millones de dólares sin éxito.

La agente inmobiliaria Alicia Feil explicó al portal TMZ que el costo inicial se fijó tras la recomendación de un asesor externo que convenció a la propietaria de que el elevado monto era razonable por tratarse de una propiedad famosa.

Sin embargo, el inmueble permaneció más de un año en el mercado sin recibir alguna oferta, lo que obligó a la franquicia inmobiliaria a ajustar su valor al precio real de mercado, acorde con las características y la ubicación de la vivienda.

Te puede interesar: Presentan el tráiler oficial de la biopic de Michael Jackson

En agosto pasado, la dueña consideró que la casa, situada en Nuevo México, podría transformarse en un museo temático. No obstante, las leyes de zonificación del vecindario residencial impiden desarrollar ese tipo de negocio en la zona.

El inmueble cuenta con 180 metros cuadrados, cuatro dormitorios y un baño, y se ubica en una zona habitacional, lo que limita su uso a fines residenciales. Es mundialmente conocida por ser el hogar de Walter White en la serie.

A su vez, la agente inmobiliaria señaló que, aunque no es posible convertir la propiedad en un museo, la misma podría funcionar como alojamiento turístico tipo Airbnb, debido al interés que aún genera entre varios seguidores.

Editor: César A. García

Te recomendamos: