México y Estados Unidos destraban conflicto por Tratado de Aguas

México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para garantizar la entrega de agua establecida en el Tratado de Aguas de 1944, tras las presiones del presidente Donald Trump, quien amenazó con imponer aranceles por presuntos incumplimientos.

De acuerdo con los departamentos de Estado y de Agricultura de EU, el gobierno mexicano se comprometió a entregar un mínimo de 350 mil acres-pie de agua por año, equivalentes a 431.7 millones de metros cúbicos, durante el actual ciclo de cinco años.

El entendimiento se concretó después de una conversación telefónica sostenida entre el mandatario estadounidense y la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que ambos coincidieron en la necesidad de resolver los pendientes históricos en materia hídrica.

El acuerdo surge en un contexto de tensiones, después de que Donald Trump amenazó con aplicar un arancel del 5 por ciento a México por el retraso en las entregas previstas del tratado, que regula el uso compartido de los ríos Colorado, Bravo y Conchos.

Según el acuerdo, México debe entregar la cantidad de 2 mil 185 millones de metros cúbicos de agua del río Bravo en ciclos de cinco años, mientras que Estados Unidos enviará 1 mil 850 millones de metros cúbicos anuales provenientes del río Colorado.

Asimismo, Estados Unidos indicó que México también se comprometió a presentar un plan detallado para saldar la deuda acumulada durante el ciclo anterior. El gobierno de Trump señaló que el adeudo asciende a más de 986.4 millones de metros cúbicos.

