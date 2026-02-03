Aviones israelíes liberan sustancia química desconocida sobre Líbano

Aviones israelíes arrojaron una sustancia química no identificada en varias zonas del sur del Líbano, informó el lunes la Misión de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL).

En un comunicado, la FINUL declaró que la acción obligó a la cancelación de más de una decena de actividades y afectó a casi un tercio de la zona de separación durante más de nueve horas, ya que el personal debió permanecer a cubierto. La misión calificó el hecho de “inaceptable” y advirtió que podría poner en riesgo la salud de sus soldados y de la población civil.

Las fuerzas israelíes notificaron previamente a la misión de paz que realizarían una actividad aérea liberando una “sustancia química no tóxica” cerca de la frontera entre ambos países.

Yesterday morning, the Israel Defense Forces (IDF) told UNIFIL that they would be carrying out an aerial activity dropping what they said was a non-toxic chemical substance over areas near the Blue Line. — UNIFIL (@UNIFIL_) February 2, 2026

La ministra de Medioambiente libanesa, Tamara el Zein, ordenó la recolección de muestras por parte del ejército tras conocerse incidentes en la localidad de Aita al Shaab y áreas aledañas.

Israel ya había utilizado anteriormente fósforo blanco y armas incendiarias en territorio libanés.

Recomiendan no viajar de México a la zona

En un contexto regional de elevada tensión, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) emitió una alerta desaconsejando viajar a Irán, Líbano e Israel debido a los altos riesgos de seguridad y la posibilidad de una escalada de violencia.

La embajada de México en Irán indicó que el espacio aéreo iraní permanece abierto, pero advirtió que los vuelos están sujetos a cambios repentinos, recomendando a los connacionales verificar constantemente el estado de sus conexiones y registrar su itinerario en el Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior (SIRME).

