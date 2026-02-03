Impulsan tipificar el delito de transhomicidio en Puebla

Con el objetivo de fortalecer la procuración de justicia y los derechos humanos de todas las personas, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala impulsa una iniciativa para adicionar el delito de transhomicidio al Código Penal del Estado de Puebla.

En rueda de prensa, la legisladora explicó que la propuesta fue presentada en conjunto con el diputado Pavel Gaspar Ramírez, y consta de cuatro artículos que integran un capítulo, el cual se agrega a la sección de delitos contra la vida.

“Podemos hacer historia, compañeros diputados (…) dejar en claro para la sociedad, para nuestra ciudad, para nuestro país, que la vida tiene un valor único y que la identidad de género nada tiene que ver con el valor que tenemos como personas”, mencionó.

La iniciativa establece que, comete el delito de transhomicidio quien prive de la vida a una persona trans, cuando la conducta sea motivada por odio, rechazo, desprecio, discriminación o prejuicio relacionados con su identidad o expresión de género, reales o percibidas, independientemente del sexo asignado al nacer.

La propuesta considera que, cuando se configure este delito, se impondrá una pena de 40 a 60 años de prisión y multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización.

Las penas podrían incrementarse, hasta en una mitad, cuando intervengan dos o más personas, exista relación de confianza o subordinación, cuando el delito sea cometido por servidor público o cuando la víctima se encuentre en situación de especial vulnerabilidad, y cuando exista extrema violencia o ensañamiento.

