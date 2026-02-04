Colisión entre dos embarcaciones en Grecia deja 14 muertos

La colisión entre un barco de la guardia costera de Grecia y una embarcación que transportaba migrantes dejó un saldo de 14 personas muertas este martes en el mar Egeo, informó la policía griega.

El accidente ocurrió frente a la costa de la isla de Quíos, cerca de Turquía. De acuerdo con autoridades, el choque involucró a una patrulla oficial y a una lancha de alta velocidad en la que viajaban migrantes.

Medios locales señalan que la patrulla emitió una señal de advertencia al detectar la embarcación, pero esta intentó huir, lo que habría derivado en el siniestro. No obstante, aún no hay confirmación oficial.

Como resultado del percance, 24 migrantes fueron rescatados con vida, mientras que dos miembros de la guardia costera griega tuvieron que ser trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Entre los heridos se encuentran siete menores y una mujer embarazada. El hecho se suma a la larga lista de tragedias migratorias en el Mediterráneo, una de las rutas más peligrosas del mundo.

A inicios de diciembre pasado, 17 personas fueron halladas muertas tras el naufragio de otra embarcación frente a la isla de Creta, mientras que 15 más fueron reportadas como desaparecidas.

