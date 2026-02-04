Congreso de Puebla y SCJN dialogan sobre agenda indígena

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) del Congreso del Estado de Puebla, Pável Gaspar Ramírez, se reunió con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministro Hugo Aguilar Ortiz, para dialogar sobre la construcción de la agenda indígena legislativa en Puebla.

En la capital del país, Gaspar Ramírez consideró un tema prioritario para avanzar, junto con los pueblos y comunidades indígenas, en el reconocimiento pleno de la autodeterminación de los pueblos originarios.

“Seguiremos trabajando para que los pueblos indígenas y afromexicanos estén representados en las decisiones de las instituciones del Estado, que fortalecen el acceso a la justicia y el respeto a su identidad y autonomía”, indicó.

