No subiría costo de peaje en la caseta a Atlixco por reubicación

La reubicación de la caseta a Atlixco no implicará ningún incremento en el costo del peaje; además el Gobierno de Puebla impulsará un proyecto junto con la empresa Volkswagen, para mejorar la movilidad en su acceso sobre la Autopista México–Puebla.

En conferencia de prensa, el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra y el director regional de PINFRA, Francisco Rodríguez presentaron el proyecto de reubicación con lo cual se reducirá el tráfico hasta en 90% y detonará el desarrollo regional.

García Parra explicó que la caseta será reubicada al kilómetro 9+160 y contará con una ampliación de 14 a 20 carriles, 10 por sentido, para agilizar la circulación.

Detalló que el proyecto contempla nuevos accesos a las laterales de Lomas de Angelópolis y a la autopista Siglo XXI, además de zonas de telepeaje exclusivo y un punto de monitoreo de seguridad pública.

🗣️ La reubicación y mejoramiento de la Caseta de Atlixco no implicará un aumento al costo de peaje, aseguró el coordinador de Gabinete @JLG_PARRA



Destaca que la inversión del proyecto oscila en 130 mdp por parte de la concesionaria PINFRA.





Por su parte, el director regional de PINFRA reafirmó el compromiso de la empresa con un crecimiento sostenible y estimó que el proyecto mejorará hasta en un 90 por ciento la fluidez vehicular y reducirá los puntos de congestión en la zona.

Al respecto, el gobernador Alejandro Armenta Mier manifestó que la reubicación de la caseta “es un megaproyecto” que resolverá un problema histórico de movilidad, ya que se trata de una salida hacia Morelos, Oaxaca y Guerrero, así como a municipios de la Mixteca.

El mandatario reconoció la solidaridad y responsabilidad de la empresa PINFRA para asumir la inversión para el desarrollo del proyecto, que oscila en los 130 millones de pesos, por lo que aseguró la administración estatal apoyará en la gestión de trámites e incentivos.

#Puebla 🗣️ El coordinador de Gabinete, @JLG_Parra, presenta el proyecto de reubicación de la Caseta a Atlixco, que se trasladará al segundo puente de Lomas, Cascatta, donde se instalará un módulo de seguridad para la Policía Estatal

La caseta se moverá del kilómetro 6+000 al…





Impulsarán distribuidor en zona de VW

En ese contexto, mencionó que han sostenido reuniones con el director ejecutivo de PINFRA, David Peñaloza Alanís, para la construcción de un distribuidor en la autopista México-Puebla a la altura de la planta Volkswagen.

Alejandro Armenta comentó que el proyecto se realizará en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) y la armadora alemana, a cuyo director, Holger Nestler, ya presentó una propuesta en la reciente reunión que sostuvieron.

Aunque evitó dar mayores detalles hasta que sea presentado de manera formal, dijo que se trata de un “trébol”, es decir un distribuidor, con el que se beneficie la accesibilidad a la planta y la movilidad en dicha zona.

#Puebla 🚨 El gobernador Alejandro Armenta sostuvo una reunión de trabajo con Holger Nestler, presidente y CEO de Volkswagen México.

