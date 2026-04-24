Proponen plataforma pública para monitorear el agua en Puebla

La diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley del Agua para el Estado de Puebla, con el objetivo de fortalecer la transparencia hídrica, el monitoreo en tiempo real y la participación ciudadana en la gestión del recurso.

Entre los principales puntos de la iniciativa, se propone la creación de una Plataforma Estatal de Información del Agua, de acceso público y gratuito, que permita consultar en tiempo real datos sobre niveles de acuíferos, volúmenes de extracción, calidad del agua, concesiones vigentes e indicadores de disponibilidad hídrica por municipio.

Asimismo, la propuesta contempla la implementación de tecnologías de monitoreo como sensores digitales y sistemas de transmisión automática de datos, que permitirán actualizar de manera constante la información y mejorar la vigilancia del uso del recurso.

Como parte del fortalecimiento de la participación social, la diputada plantea la creación de Observatorios Ciudadanos del Agua, integrados por universidades, especialistas, organizaciones civiles y ciudadanía, con facultades para analizar información, emitir recomendaciones, generar reportes técnicos y proponer acciones para la conservación del agua.

Además, se establecen sanciones para quienes oculten o proporcionen información falsa al Sistema Estatal de Información del Agua, con el objetivo de reforzar los mecanismos de control y combate a posibles actos de corrupción.

La legisladora destacó que el acceso al agua es un derecho humano fundamental, por lo que resulta indispensable garantizar su administración bajo principios de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas.

Finalmente, señaló que esta propuesta impulsa un modelo de gobierno abierto, al integrar tecnología, datos abiertos y participación ciudadana, con el fin de prevenir crisis hídricas, fortalecer la confianza en las instituciones y garantizar el acceso equitativo y sustentable al agua para todas y todos los poblanos.

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