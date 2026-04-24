Embajada de Alemania se hace presente en el IBEROMUN 2026

La IBERO Puebla llevó a cabo la edición 2026 del IBEROMUN, un modelo de Naciones Unidas que reunió a más de 130 estudiantes de preparatoria y licenciatura provenientes de 17 instituciones, quienes participaron en sesiones y mesas de trabajo para abordar problemáticas globales contemporáneas desde el análisis, el debate y la construcción de acuerdos.

Este ejercicio académico se ha consolidado a través de los años como un espacio de formación en habilidades de diálogo, pensamiento crítico y negociación, en el que las y los participantes pusieron a prueba sus capacidades para analizar contextos internacionales complejos y construir propuestas orientadas a la resolución de conflictos.

En la inauguración de este momento significativo para la formación de líderes conscientes, competentes, compasivos y comprometidos, el Dr. Alejandro Guevara Sanginés, rector de la IBERO Puebla, remarcó el contexto en que se da este modelo: “En un mundo convulsionado por la violencia, los populistas y los totalitarismos de izquierda y de derecha, frecuentemente uno pierde la esperanza. Y uno se cuestiona: ‘¿por qué estudiar Derecho?’, ‘¿por qué estudiar Ciencia Política?’, ‘¿por qué estudiar Diplomacia o Relaciones Internacionales?’”.

“Ustedes tienen hoy la oportunidad de poner a prueba sus habilidades de debate, de análisis crítico, de creatividad y diálogo. No para demostrar la superioridad sobre el tema, sino para construir condiciones armoniosas de convivencia y de resolución”. Dr. Alejandro E. Guevara

Al cuestionamiento, respondió que el papel de la preparación universitaria es justamente eso, pues la Universidad es la “institución por excelencia donde se construye la esperanza” Y es justamente en tiempos como los que tenemos el día de hoy en donde cobra mucho más sentido estudiar estas disciplinas, porque nosotros representamos la esperanza para el mundo”.

Por ello, invitó al estudiantado participante a aprovechar cada segundo de este espacio académico, que se da también como una oportunidad de poner a prueba las habilidades adquiridas en el aula y reforzar las conexiones profundas y duraderas con las y los colegas que encuentren en este espacio.

Como invitado de honor estuvo presente el Sr. Felix Silin, consejero político de la Embajada de Alemania en México, quien reflexionó sobre los cambios en el orden internacional y los retos actuales, pues durante muchos años “crecimos con la idea de que la globalización significaba progreso, que la cooperación internacional sustituiría a los conflictos y que instituciones como las Naciones Unidas no solo eran relevantes, sino indispensables”.

No obstante, advirtió que las tensiones contemporáneas han cambiado considerablemente el panorama, pues a pesar de los avances enormes en materia geopolítica en todo el mundo, las tensiones, la desigualdad creciente y la fragmentación de los poderes y las relaciones internacionales han puesto en duda el papel de los organismos hechos para garantizar paz y acción diplomática.

Por ello, el diplomático enfatizó el papel de los organismos multilaterales: “La ONU ofrece un espacio único en el que los países, independientemente de su tamaño, poder o nivel económico, pueden dialogar y ahí radica su fortaleza”. En este contexto, “el multilateralismo no es una opción, es una necesidad. Ninguno de estos desafíos puede ser resuelto por un solo país”.

Su intervención cerró con un mensaje esperanzador a las y los participantes, donde no solo les invitó a vivir este momento como esencial para sus carreras profesionales, sino también a dimensionar que lo que hacen en este modelo es el inicio de la transformación del mundo a través del diálogo y el reconocimiento de la construcción de paz, pilar filosófico e identitario de la IBERO Puebla.

Fernanda Lara Pavón fue la voz estudiantil de este importante foro, pues como coorganizadora del evento reconoció que “el mundo no nos esperó”, y que ese dinamismo, que parece incierto en ocasiones, debe inspirar a cada participante a asumir un papel activo frente a los cambios globales.

La estudiante aseguró: “El cambio no llega anunciado, no pide permiso, no espera que estemos listos. El mundo cambia, siempre ha cambiado y seguirá cambiando con o sin nosotros. La pregunta no es si va a cambiar, la pregunta es quién va a estar ahí para dirigirlo”.

Finalmente, invitó a las y los asistentes a asumir la responsabilidad de incidir en su entorno: “El cambio no ocurre porque alguien especial decidió actuar. Ocurre cuando personas extraordinarias y muy ordinarias dejan de esperar el permiso. Si más gente puede hacerlo, ¿por qué nosotros no?”.

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