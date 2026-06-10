Estudiante BUAP gana concurso internacional de cartel en Chipre

Horacio García Jorge, alumno de sexto semestre de Diseño Gráfico de la BUAP, obtuvo el primer lugar en el concurso internacional Poetry Speaks Loud, organizado por Graphic History en Chipre, en la categoría de estudiantes internacionales.

El cartel del joven diseñador compitió con trabajos de 34 países y fue creado a partir de la conexión que estableció con el poema “A un Olmo seco” del escritor español Antonio Machado, logrando una reinterpretación del vínculo entre la narración lírica y la imagen mediante elementos simbólicos que dialogan con las ideas de transformación, memoria, permanencia y esperanza.

García Jorge explicó que la analogía de Machado plantea que los olmos que están a punto de morir pueden florecer, una esperanza que el poeta mantenía de igual forma con su esposa Leonor, quien padecía tuberculosis. El alumno de la BUAP se inspiró también en las ilustraciones de Rafael López Castro para desarrollar su pieza visual.

El Festival Internacional de Comunicación Visual Graphic Stories, con sede en Chipre, es uno de los más importantes de Europa y tiene como objetivo fomentar la formación artística y el desarrollo del pensamiento crítico sobre las artes gráficas modernas.

“Es la primera vez que concurso y ganar a nivel internacional me tiene muy emocionado. No creo que haya podido lograrlo sin el apoyo de la profesora Elena Méndez, ella fue mi mentora, porque más que conocimientos me alentó, ella hizo algo que no había hecho antes, que fue confiar en mí”, declaró Horacio García Jorge.

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