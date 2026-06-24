IBERO Puebla firma convenio con TSJ de Tlaxcala

La IBERO Puebla refrenda una vez más su compromiso con la sociedad, conducido por la máxima de en todo amar y servir, con su unión con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. La instancia pública brindará oportunidades de crecimiento profesional al alumnado de la Universidad, mientras que las y los integrantes del Tribunal y sus familiares tendrán acceso a un 30% de descuento en la oferta académica de la Institución.

Este convenio abre las puertas a las comunidades de ambas instituciones para unirse de manera fraterna a un propósito en común: la construcción conjunta y armoniosa de un mundo más justo, donde la educación y la legislación sean herramientas fundamentales para beneficiar a la sociedad.

Para este propósito, la Comunidad IBERO Puebla se hizo presente en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, donde el espacio se inundó de gratitud y ánimo del provenir. El Dr. Alejandro Guevara Sanginés, Rector de la Universidad, fue portador del mensaje de gratitud y buenaventura en nombre de la Comunidad.

“Es un verdadero honor y un placer estar aquí el día de hoy, por esta afortunada coincidencia de intereses entre la formación, que implica a la IBERO Puebla, y el Poder Judicial de Tlaxcala, porque juntos estamos en la misma misión: la construcción de un mundo mejor. Pensar y soñar que un mundo mejor es posible es parte de lo que está en nuestra impronta”, expresó.

“Lo que verdaderamente agrega valor a la sociedad, es un acto de justicia”: Dr. Alejandro E. Guevara.

El Dr. Guevara Sanginés remarcó el carácter de celebración y fraternidad de este convenio, que, además, une las capacidades y el entusiasmo de ambas instancias para mejorar las condiciones de vida de los entornos en los que inciden. “Para nosotros será un gran gusto, un honor, y seremos muy felices de que puedan ser parte de la Comunidad Universitaria”, dijo a las y los magistrados tlaxcaltecas.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, la Magda. Fanny Margarita Amador Montes, también brindó un mensaje lleno de agradecimiento y entusiasmo a las y los participantes de esta firma, pues encontró en esta unión una oportunidad fraterna, colegiada y actualizada para responder a las demandas del entorno actual en materia de justicia.

Para la funcionaria, “la actualización profesional no solo fortalece capacidades individuales, sino que también contribuye al fortalecimiento de las instituciones y a la consolidación de servicios públicos de mayor calidad. Por ello, la firma de este convenio adquiere especial relevancia para el poder judicial”.

La magistrada colocó la máxima de la pedagogía ignaciana, en todo amar y servir, que reafirma el gran beneficio que esta unión supone. El C. P. Sergio Pérez George, presidente del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, se unió a la algarabía explicando que esta firma del convenio general de colaboración académica es sinónimo de “reconocimiento académico, compromiso legal, social y con la excelencia en la formación de profesionistas”.

“Este convenio permitirá abrir nuevos espacios de colaboración, intercambio de experiencias y desarrollo académico, generando múltiples beneficios para ambas instituciones. Y, sobre todo, para la sociedad a la que nos debemos y a la que debemos servir”, expresó el contador público.

Participaron en esta firma de convenio, por parte de la IBERO Puebla, el Mtro. José Enrique Ríos Vergara, representante legal y director general de Administración y Finanzas; la Dra. Lilia Vélez Iglesias, directora general Académica; la Mtra. Aurora Berlanga Álvarez, directora general de Vinculación; la Dra. Nadia Castillo Romero, directora del Departamento de Ciencias Sociales; el Mtro. Simón Hernández León, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y de la Clínica Jurídica Minerva Calderón; el Dr. Rafael Rodríguez Moreno, coordinador de los Posgrados en Derecho; la Mtra. Alejandra Durán Guerrero, directora de Atracción y Posicionamiento Estratégico; y la Mtra. Christian Vélez Barragán, coordinadora de Promoción y Admisión de Posgrados.

Por parte del Tribunal Superior de Tlaxcala, estuvo en el presídium la Magda. Violeta Fernández Vázquez, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Tlaxcala; también acompañaron el evento servidores públicos jurisdiccionales, administrativos y jueces del Poder Judicial de Tlaxcala.

Te recomendamos: