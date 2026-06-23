SSC Cholula arranca operativo para prevenir delitos en Cerro Zapotecas

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula), puso en marcha el Operativo Zapotecas Seguro, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y brindar mayor seguridad a las familias cholultecas, así como a las y los visitantes que acuden a esta importante zona natural.

De manera coordinada, elementos de la SSC Cholula reforzarán las labores de vigilancia, seguridad y proximidad social en distintos puntos del Cerro Zapotecas. El operativo contempla la presencia de motopatrullas, unidades tipo pick up y elementos de la Policía Montada, quienes realizarán recorridos permanentes y reforzarán la presencia policial en los horarios de mayor afluencia.

Hoy estamos comprometidos con las y los ciudadanos de San Pedro Cholula. Queremos que se sientan seguros y que quienes visitan esta zona puedan realizar sus actividades con tranquilidad. Le pido a las y los policías no bajar la guardia, redoblar esfuerzos y mantener una cercanía permanente con las y los ciclistas, resaltó la presidenta municipal, Tonantzin Fernández.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Capitán Juan Villegas, destacó que el Cerro Zapotecas es uno de los espacios naturales más emblemáticos del municipio.

Día con día recibe a familias, deportistas, corredores, ciclistas y ciudadanos que encuentran en este lugar un punto de encuentro para la recreación, el ejercicio y la convivencia. Por ello, proteger este entorno y brindar tranquilidad a quienes lo visitan es una prioridad para nuestro gobierno, señaló.

Realizan mesa de seguridad con ciclistas y vecinos de Zerezotla

Previo al arranque del operativo, se llevó a cabo una mesa de seguridad con representantes de grupos ciclistas y habitantes de la zona de Zerezotla, donde se escucharon inquietudes, solicitudes y propuestas ciudadanas en materia de seguridad, con la finalidad de construir estrategias que permitan a las y los visitantes desarrollar sus actividades en un entorno seguro.

Como parte de los acuerdos establecidos durante la reunión, la SSC Cholula implementará las siguientes acciones: Fortalecimiento de los recorridos de vigilancia y de la presencia policial en zonas y horarios de mayor afluencia, incluyendo caminos de difícil acceso mediante recorridos de la Policía Montada.

Atención oportuna mediante un grupo de comunicación con ciclistas para la recepción y seguimiento de reportes.

Realización de mesas de seguridad periódicas para evaluar avances y atender nuevas necesidades.

Asimismo, la SSC Cholula recuerda a la ciudadanía que, ante cualquier situación sospechosa o hecho que requiera atención, pueden comunicarse a los números de emergencia: 22 22 47 05 62

WhatsApp: 22 13 48 43 24 y 22 25 66 27 26

El Gobierno de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, refrenda su compromiso de escuchar, atender y trabajar de la mano con la ciudadanía para fortalecer la seguridad y preservar los espacios de convivencia y recreación del municipio.

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