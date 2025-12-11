Cabildo de Cuautlancingo aprueba acciones en beneficio de los ciudadanos

En sesión ordinaria del Cabildo de Cuautlancingo, encabezada por el presidente municipal Omar Muñoz, se aprobó la creación e implementación del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Con ello, el gobierno municipal reafirma su compromiso con el combate contra este mal social y se alinea a los esfuerzos de los gobiernos estatal y municipal para que las mujeres vivan libres de cualquier forma de maltrato.

Asimismo, el cuerpo colegiado aprobó el Programa Municipal de Protección Civil 2026, que reforzará las acciones orientadas a garantizar el bienestar de los ciudadanos.

También aprobó el dictamen mediante el cual se aprueba la Minuta de Decreto por la que se reforma el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, que fue aprobada en Sesión Pública Ordinaria del Congreso del Estado celebrada el día cuatro de diciembre de 2025 y enviada a los 217 ayuntamientos para su discusión.

El gobierno de Cuautlancingo continuará con el trabajo en beneficio de los ciudadanos.

Te recomendamos: