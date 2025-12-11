Texmelucan inicia talleres de ordenamiento territorial con ciudadanos

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Regiduría de Desarrollo Urbano y Obras a cargo de Carlos Llohol Reyes Mota, puso en marcha el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, por medio de Talleres de Participación Ciudadana.

Con participación ciudadana, el gobierno municipal inició los talleres antes mencionados en las juntas auxiliares de San Jerónimo Tianguismanalco y Santa Catarina Hueyatzacoalco, donde se generaron 7 mesas de trabajo y se plasmó la cartografía de las comunidades, inquietudes, necesidades, que las y los texmeluqueses consideran importantes para su localidad.

En estos talleres de trabajo se ha tenido gran convocatoria de ciudadanos interesados, con el objetivo de fortalecer la corresponsabilidad y participación de los ciudadanos para mejorar la planeación urbana, la ejecución de proyectos urbanos y de vivienda. Dichos talleres se llevarán a cabo en las 11 juntas auxiliares y en la cabecera municipal.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso para garantizar un desarrollo equilibrado, ordenado y sostenible para las y los texmeluquenses.

