Puebla se integra al Consejo Nacional de Protección Civil

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo coordinado con las fuerzas de seguridad y con las y los gobernadores en temas de seguridad y de protección civil, con resultados positivos en beneficio del pueblo de México.

Lo anterior, al encabezar, en Palacio Nacional, la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, donde el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, rindió protesta como nuevo integrante del órgano y reiteró su respaldo absoluto a las acciones del Gobierno de México.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció el liderazgo de la presidenta Sheinbaum y subrayó el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mediante planeación estratégica, capacidad operativa y respuesta inmediata. Señaló que la actuación conjunta ante huracanes, incendios, inundaciones y lluvias atípicas, demostró la eficacia de las instituciones y la importancia de la coordinación con estados como Puebla.

Posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum tomó protesta a las y los nuevos integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil, entre ellos el gobernador Alejandro Armenta. La mandataria federal resaltó la responsabilidad de quienes se integran al sistema y su obligación de velar por el bienestar y la prosperidad del país ante situaciones de riesgo.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, presentó el informe general del SINAPROC y resaltó que 2025 dejó emergencias de alto impacto que fueron atendidas mediante despliegues simultáneos de fuerzas federales, estatales y municipales. Destacó los apoyos a las zonas afectadas por lluvias extraordinarias en la Huasteca, región donde Puebla participó activamente en labores de auxilio, limpieza y recuperación.

Con la incorporación formal de Puebla al SINAPROC y la presencia del gobernador Alejandro Armenta en esta sesión nacional, el estado fortalece su capacidad para prevenir riesgos, acceder a tecnologías de alertamiento, mejorar protocolos de respuesta y consolidar un esquema de coordinación directa con la federación para proteger a las familias ante emergencias presentes y futuras.

