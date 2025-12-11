Grace Palomares presenta reforma inspirada en la “Ley Cazzu”

Desde el Congreso de Puebla, la diputada local Graciela Palomares Ramírez propuso que se apruebe un decreto para que el Congreso de la Unión discuta la Ley Cazzu y se establezcan procedimientos especiales para que infancias y adolescencias puedan viajar a otros países con sus madres sin autorización del progenitor, cuando estos abandonan a las y los menores y no pagan pensión alimentaria.

La legisladora retomó la situación de la cantante argentina Julieta Cazuchelli y el cantautor mexicano Cristian Nodal con su hija Inti, quien radica con su madre, misma que hizo público que el artista no le ha dado la autorización para que la menor viaje con ella a otros países aunque tenga que trabajar.

Palomares Ramírez expuso que, al igual que Cazzu, mujeres poblanas pasan por lo mismo, como una de sus amigas cercanas y 10 casos más de personas que ha atendido en su Casa de Gestión y quienes le han compartido que no aceptan ofertas laborales fuera del país, ya que no tienen el apoyo de los progenitores de sus hijos para el pasaporte y el permiso para salir de México.

Para la diputada, que Puebla sea la que proponga esto a la Cámara de Diputados es pertinente, debido a que fue pionera en reconocer la violencia vicaria, además de que se trata de un estado expulsor de migrantes que viven en Estados Unidos y muchas mujeres se encuentran en esta situación de no poder visitar a sus familiares al país vecino al no contar con el permiso del progenitor de sus hijos.

“Es un tema de relevancia, es un tema que viven muchas mujeres; sobre todo las mujeres en México somos las que estamos a cargo de las familias, las que llevamos la crianza de los hijos, y es respaldar que las mujeres puedan tener esta libertad de poderse mover en cuestiones laborales y también atención a familiares al extranjero o razones médicas o, si tienen las posibilidades de hacer turismo, que puedan viajar”, declaró.

Recordó que los diputados locales pueden iniciar ante el Congreso de la Unión leyes y decretos que sean de su competencia.

En este sentido, propuso reformar el artículo cuarto de la Constitución Política de México para adicionar un décimo cuarto y un décimo quinto párrafos en los que se establezca garantizar que en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en materia familiar que involucren la del territorio nacional, el traslado o la movilidad interna e internacional de niñas, niños y adolescentes, se privilegie en todo momento su interés superior, su derecho a la vida familiar, a la identidad y a la libertad de tránsito.

En este sentido, propone establecer que en la ley haya mecanismos ágiles, accesibles y con perspectiva de género y derechos de la niñez para quien ejerza la custodia de manera principal frente al abandono o incumplimiento reiterado e injustificado de las obligaciones de crianza, de alimentos o de convivencia por parte del progenitor.

Si se llega a aprobar el decreto, la propuesta seguirá con la ruta legislativa del Congreso de la Unión, discutirse en comisiones de la Cámara de Diputados, el Senado y regresar a la Cámara de Diputados, además de contar con la aprobación de dos terceras partes de los congresos estatales al tratarse de la Constitución mexicana.

Editor: César A. García

