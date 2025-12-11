Choque entre motocicleta y remolque deja dos lesionados en Ciudad Serdán

Dos lesionados fue el saldo de un accidente en el municipio de Ciudad Serdán, situación que generó una fuerte movilización de elementos de seguridad en la zona.

Los hechos se presentaron en la carretera Tehuacán-Jesús Nazareno, luego de que el conductor de una motocicleta se estrellara contra un remolque.

La mecánica del accidente aún se desconoce, sin embargo, elementos de la Policía Municipal señalan que el conductor de la unidad con remolque frenó de manera repentina y la motocicleta impactó por la parte trasera.

Al lugar acudieron Bomberos de Ciudad Serdán y SUMA, quienes atendieron a un hombre y una mujer que viajaban en el vehículo de dos ruedas y resultaron lesionados.

Por la gravedad de las heridas del hombre, quien se encuentra delicado de salud, fue necesario trasladarlo al hospital de Ciudad Serdán para su atención.

