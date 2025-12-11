Detienen a tres personas que seguían a embarazada en Atlixco

La secretaria de Seguridad Ciudadana de Atlixco detiene a tres personas luego de que una mujer embarazada reportara que un vehículo la seguía al salir de su trabajo y que uno de sus ocupantes aparentemente portaba un arma de fuego.

Con apoyo de la ciudadanía, la afectada solicitó auxilio, donde señaló que un automóvil la venía siguiendo. Minutos después, policías de Atlixco ubicaron la unidad y, durante una inspección preventiva, localizaron un arma corta abastecida.

Los tres ocupantes del vehículo fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad federal por la presunta portación ilegal de un arma de fuego.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco reafirma que continúa trabajando de manera permanente para fortalecer la prevención, la vigilancia y la atención inmediata, garantizando la tranquilidad de las familias del municipio.

