México registra récord histórico de turismo internacional en octubre de 2025

El Gobierno de México informó que octubre de 2025 registró un récord histórico con la llegada de 8.3 millones de visitantes internacionales, lo que representa un incremento del 10.7% respecto al mismo mes de 2024.

La derrama económica asociada fue de 2 mil 440 millones de dólares, un 9.3% adicional. En el acumulado de enero a octubre de este año, ingresaron al país 79.3 millones de visitantes internacionales, un aumento del 13.6% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que “México está de moda” por diversas razones, entre las que mencionó su potencia cultural, el reconocimiento a los pueblos originarios y la calidez de su población. “Es algo extraordinario, los mexicanos debemos sentirnos muy orgullosos“, afirmó durante su conferencia matutina.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, explicó que octubre fue el mejor mes de todos los años para el sector. Detalló que el número de turistas internacionales, aquellos que pernoctan al menos una noche, aumentó un 5.8% en el periodo enero-octubre, al pasar de 36.3 a 38.4 millones, con una derrama de 28 mil 218 millones de dólares, un 6.5% más.

Entre otros indicadores, destacó un incremento del 3.2% en pasajeros de vuelos regulares nacionales, mientras que los vuelos internacionales crecieron ligeramente, con mayor afluencia de turistas de Italia, Corea del Sur, Canadá, Argentina, China y Estados Unidos.

El Tren Maya transportó a más de 75 mil pasajeros internacionales, un aumento del 181%. La asistencia a museos creció un 17.3% y a zonas arqueológicas un 2.1%. Además, llegaron 8.5 millones de mujeres visitantes al país.

Rodríguez Zamora informó que, en los primeros diez meses del año, los aeropuertos nacionales recibieron 157.2 millones de pasajeros, un 2.5% más, y el turismo doméstico registró 3 millones de viajeros adicionales, con una ocupación hotelera de 92.6 millones de cuartos.

Respecto a eventos, señaló que el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, celebrado en Pachuca, Hidalgo, generó una derrama de más de 67 millones de pesos y atrajo a más de 62 mil asistentes.

Además, confirmó que México será el País Invitado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 en Madrid, España, con una delegación de más de 800 prestadores de servicios y la participación de los 32 estados.

