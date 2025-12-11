Laura Artemisa busca fortalecer proyectos para que visitantes “se enamoren de Puebla”

“El turismo que nace desde la comunidad además de una actividad económica, es una muestra de orgullo de la identidad, de respeto a la naturaleza y de amor por nuestras raíces”, afirmó la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, en el marco de la entrega de 34 Apoyos del Programa de Obra Comunitaria en Turismo, que representan una inversión de 12.6 millones de pesos en beneficio de proyectos en 18 municipios.

La funcionaria subrayó que este impulso comunitario fortalece la riqueza cultural y el desarrollo social en cada región del estado “para que cada visitante que llega se enamore de Puebla”.

En el evento encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, Laura Artemisa García Chávez destacó que estas obras no representan un cierre, sino un punto de partida para continuar organizándose, creciendo y mostrando al mundo la grandeza de Puebla, reforzando la visión de un turismo que nace desde la participación de las comunidades.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta anunció que el próximo año se destinarán 100 millones de pesos para ampliar y fortalecer este tipo de obras comunitarias en el sector turístico, para consolidar oportunidades de desarrollo para más municipios.

Florentina Fuentes Diego, artesana de Cuetzalan, con sus compañeras de comité recibió un apoyo para adquirir máquinas de confección que les faciliten el bordado de prendas tradicionales. “Estamos agradecidas con el gobernador que nos brindó esta ayuda para que podamos trabajar porque es nuestro sustento“, enfatizó.

Con el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el Gobierno de Puebla reafirma su compromiso con un modelo de turismo que respete la esencia de los pueblos, impulse la economía local y genere bienestar para todas y todos.

