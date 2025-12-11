Presentan “Botón Violeta” para reforzar seguridad de mujeres en San Andrés Cholula

En el marco de los 16 días de activismo contra la Violencia hacia las Mujeres, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, presentó las acciones implementadas para fortalecer la garantía de los derechos humanos de las mujeres.

Durante el acto de cierre, la alcaldesa entregó reconocimientos a las participantes de los talleres “Formación de Mujeres Violeta” y presentó el “Botón Violeta”. herramienta diseñada para reforzar la seguridad de las mujeres en el municipio.

En su mensaje, destacó que su gobierno trabaja de manera transversal para proteger y acompañar a las mujeres ante cualquier situación de violencia, así como para promover su autonomía y fortalecer entornos seguros para ellas y sus familias.

Por su parte, la secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género, Hilda Campos Coyotl, informó que, del 1 de septiembre al 10 de diciembre de 2025, se impartieron talleres con la participación de 454 mujeres de diversas comunidades. Entre los cursos ofrecidos se encuentra serigrafía, carpintería, electricidad, manejo vehicular, pintura desde una perspectiva de género y desarrollo de redes de apoyo.

Asimismo, se presentó el Botón Violeta, un dispositivo digital portátil para atención y respuesta en casos de riesgo. De manera simbólica, se entregó a seis de las 340 beneficiarias del programa, incluyendo usuarias de Puerta Violeta y de la red de los comités violetas.



Como parte de esta jornada de activismo, también se realizaron conferencias de empoderamiento, apropiaciones de espacios públicos, la Rodada Segura: Ruta Violeta”, una actividad orientada a visibilizar los Puntos Violeta del municipio.

Con estas acciones, el Gobierno de San Andrés Cholula impulsa políticas de bienestar y seguridad, reconociendo a las mujeres como agentes de cambio y fortaleciendo las estrategias para prevenir y erradicar la violencia.

Te recomendamos: