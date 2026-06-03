Puebla capital apuesta por desarrollo económico inclusivo

Con políticas públicas como el programa Incentiva Puebla y servicios como la Bolsa de Trabajo y Ferias de Empleo, el Gobierno de la Ciudad que preside el alcalde Pepe Chedraui se ocupa de reducir la brecha de desigualdad y generar más oportunidades de desarrollo integral para las y los ciudadanos, subrayó en el panel ¿Cómo pueden convertirse las ciudades y regiones en motores económicos inclusivos?, el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas.

En la segunda jornada de Smart City Expo LATAM Congress, expresó que fortalecer la economía local es una de las principales tareas del gobierno municipal, pues el alcalde comprende que esta es la mejor estrategia para erradicar la pobreza y que Puebla capital se convierta en una zona de influencia regional.

Para ello, el secretario resaltó que, de acuerdo con las competencias y facultades del ayuntamiento, está vigente el programa Incentiva Puebla, que exime del pago de cinco trámites propios a empresarios y emprendedores que abran su propio negocio, y con los que a la fecha se han concretado 3 mil 475 nuevas unidades de negocio.

Además, señaló, los servicios de Bolsa de Trabajo y Ferias de Empleo, que vinculan a hasta más de 100 empresas en promedio, que ofrecen puestos de trabajo formales e incluso con prestaciones superiores a la ley, para que poblanas y poblanos los ocupen.

De esta manera, enfatizó el gobierno municipal, sortea las desventajas propias de su naturaleza, como el presupuesto limitado y la amplia población que debe atender, y de la mano de los órdenes de gobierno estatal y federal, así como de los sectores privado y social.

Coincidió en este sentido Aran Mayola, delegado del Gobierno de Cataluña en México y en Centroamérica, quien explicó que la inclusión debe ser experimentada por las y los ciudadanos, pues la macroeconomía debe reflejarse en un mayor poder adquisitivo, certeza y oportunidades de desarrollo personal para ellas y ellos.

Por su parte, Lizzeth Pacheco Barrera, titular del Sector de Promoción y Apoyo a Nuevas Ideas, responsable del Polo de Chetumal, de la Secretaría de Economía de México, expuso que para el gobierno federal son prioridades impulsar industrias alternativas en todo el país y fortalecer con el uso de tecnologías a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes), de manera que se diversifique la economía de las regiones y los negocios locales tengan condiciones para ampliar sus mercados y operaciones.

Mientras que Carlos Sosa Spinola, presidente de CANACINTRA Puebla, consideró que desde este sector es fundamental la planeación urbana para robustecer sus operaciones, a la par que incursionar en nuevos campos como la agroindustria y la aeronáutica en el caso de Puebla, que con la experiencia que ya se tiene en materia automotriz, puede aprovecharse para convertirse en una potencia.

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