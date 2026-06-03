“Puebla 360” fortalece seguridad con IA: SGG y SSC

En el segundo día de actividades del Smart City Expo LATAM Congress, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, presentó la ponencia “Puebla 360: Seguridad Inteligente”, una estrategia innovadora que incorpora inteligencia artificial y videovigilancia colaborativa para fortalecer la seguridad y democratizar el acceso a la tecnología en beneficio de las y los poblanos.

La exposición estuvo a cargo del secretario general de Gobierno, Franco Rodríguez, y del secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda, quienes dieron a conocer los alcances de esta nueva plataforma digital que permitirá optimizar las labores de prevención y combate a la delincuencia mediante el análisis de datos en tiempo real.

Durante su intervención, Franco Rodríguez destacó que, a diferencia de los sistemas tradicionales de videovigilancia, cuya función se limita a la disuasión o al registro de hechos ya ocurridos, Puebla 360 representa una evolución tecnológica capaz de generar información estratégica para la localización de objetivos prioritarios y vehículos con reporte de robo, entre otros resultados.

Asimismo, informó que el proyecto inicia con una red de 2 mil 400 cámaras instaladas en distintos puntos de la ciudad, cifra que se incrementará con la incorporación de nuevos equipos en los próximos meses. Además, señaló que el Gobierno de la Ciudad trabaja de manera coordinada con la iniciativa privada para integrar cámaras particulares a este ecosistema digital, fortaleciendo así la cobertura y capacidad operativa de la plataforma.

Como muestra de su efectividad, detalló que en una semana se logró la localización de 30 vehículos con reporte de robo y la identificación de cinco objetivos prioritarios.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda, explicó que Puebla 360 está sustentada en inteligencia artificial y videovigilancia colaborativa, con el propósito de promover la paz social y reforzar la seguridad mediante acciones preventivas.

Destacó que la plataforma permitirá identificar patrones delictivos en tiempo real, conectar cámaras públicas y privadas, así como generar alertas tempranas que faciliten una respuesta policial más eficiente y coordinada con instituciones como el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Pallares Miranda reiteró el compromiso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la innovación tecnológica y la proximidad social, al señalar que la seguridad se construye a través de la inteligencia, la colaboración y el trabajo conjunto entre gobierno, sector empresarial y ciudadanía.

En la presentación también participó el director general de Empresa 360 Holding S.A. de C.V., Luis Fuentes Colomo, quien resaltó que el proyecto contribuye a evitar la fragmentación de los sistemas de seguridad gracias a la accesibilidad de la tecnología empleada, permitiendo que más personas y organizaciones se integren a esta red de vigilancia colaborativa.

Con acciones como Puebla 360, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso de impulsar soluciones tecnológicas innovadoras que fortalezcan la seguridad, mejoren la capacidad de respuesta institucional y contribuyan a la construcción de una ciudad más segura para todas y todos.

Te recomendamos: