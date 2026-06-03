Bachilleratos tecnológicos de Puebla tendrán Medicina y Enfermería

Los bachilleratos tecnológicos de Puebla tendrán carreras técnicas en Medicina y Enfermería, anunció el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien dijo que este miércoles sostendrá una reunión con representantes de la SEP federal.

En conferencia de prensa, desde la Ciudad de México, el mandatario estatal indicó que uno de los objetivos de su administración es ampliar la oferta educativa para jóvenes que deseen estudiar y desempeñarse en el sector de la salud.

Lo anterior, al mencionar lo complicado que resulta ingresar a las carreras del área de Medicina de la BUAP por la alta demanda, así como por los gastos que implican para quienes viven en el interior del estado.

“Llegar a la BUAP era una proeza presupuestal, significaba vender la tierra y el ganado; y la posibilidad de obtener un lugar era remota, pero ahora tenemos la USEP y tenemos la Rosario Castellanos en materia de salud”, declaró.

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Por ello, destacó que la entidad ya cuenta con cuatro sedes de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP) ubicadas de forma estratégica en los municipios de Zoquitlán, Yaonáhuac, Izúcar de Matamoros y Tepexi.

Asimismo, mencionó la presencia de la Universidad Rosario Castellanos, que también ofrece licenciaturas en Enfermería y Medicina.

En ese contexto, Alejandro Armenta comentó que tendrá una reunión en la SEP federal para revisar los avances para instaurar en los bachilleratos tecnológicos de Puebla carreras técnicas en Medicina y Enfermería, aunque no precisó de qué instituciones serían contempladas para dicho esquema educativo.

Cabe mencionar que, recientemente, el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, refirió que la SEP estatal trabaja en el diseño de un programa para que este 2026 se destinen recursos en la conversión de bachilleratos a bachilleratos tecnológicos.

#Puebla 🗣️ @armentapuebla_ anunció que bachilleratos tecnológicos de Puebla tendrá carreras técnicas en Medicina y Enfermería.



Por ello, sostendrá una reunión con personal de la SEP federal este miércoles-



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Editor: César A. García

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