Impulsan tecnología en Smart City Expo para proteger a mujeres

Para consolidar a Puebla como una ciudad innovadora, segura y centrada en las personas, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui, compartió en el Smart City Expo LATAM Congress las acciones que impulsa para fortalecer la atención y protección de mujeres en situación de violencia, mediante el uso de herramientas tecnológicas y mecanismos de actuación inmediata.

La síndica municipal, Mónica Silva Ruiz, participó como ponente en este encuentro internacional con la conferencia “Ciudades Inteligentes, Mujeres Seguras”, donde expuso la visión de una ciudad inteligente que utiliza la innovación tecnológica para garantizar derechos humanos, proteger la integridad de las mujeres y generar respuestas más eficientes ante problemáticas sociales.

Durante su presentación, destacó que Puebla capital se convirtió en el primer municipio del país en implementar medidas u órdenes de protección administrativas para atender situaciones de violencia contra mujeres, adolescentes, niñas y niños. Explicó que este modelo acerca la protección al territorio, reduce tiempos de respuesta y elimina barreras institucionales para brindar atención oportuna a quienes enfrentan condiciones de riesgo.

Asimismo, presentó el Sistema de Atención de Medidas u Órdenes de Protección (SIAMP), una herramienta tecnológica desarrollada para fortalecer la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Sindicatura Municipal y la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género. A través de esta plataforma, el personal policial registra información en tiempo real que permite a las juezas y jueces cívicos valorar riesgos y emitir medidas de protección administrativas de manera más ágil y efectiva.

Mónica Silva Ruiz señaló que el SIAMP representa una muestra de cómo la tecnología puede transformarse en una herramienta para salvar vidas y garantizar derechos, al facilitar la toma de decisiones, fortalecer la coordinación institucional y colocar a las víctimas en el centro de la atención. Agregó que la innovación pública cobra sentido cuando responde a necesidades reales de las personas y contribuye a construir entornos más seguros.

Con estas acciones, el presidente municipal, Pepe Chedraui, reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas innovadoras con perspectiva de género, que aprovechen la tecnología para generar bienestar, fortalecer la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad y consolidar una Puebla más segura, justa y humana.

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