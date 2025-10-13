Contraloría Municipal supervisa 118 puntos de bacheo en Puebla

La contralora municipal Dulce Lilia Rivera Aranda, acompañada de personal de la Subcontraloría de Auditoría a Obra y Servicios Públicos, realizó durante el último mes recorridos de supervisión en 118 puntos de la ciudad donde se ejecutaron trabajos de bacheo como parte del programa “Bacheando” implementado por la Secretaría de Movilidad e Infraestructura.

Las supervisiones verificaron que los trabajos con mezcla asfáltica en frío y en caliente cumplieran con las especificaciones técnicas establecidas en los contratos, asegurando la correcta aplicación de recursos públicos y la calidad de cada intervención.

Entre los procesos revisados se incluyeron el cajeo y barrido del área intervenida, aplicación del riego de liga, tendido de la mezcla asfáltica a la temperatura adecuada, compactación con rodillo mecánico PR8, y limpieza y acarreo del material extraído.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno de la Ciudad de Puebla por transparentar cada obra en beneficio de la ciudadanía, contribuyendo simultáneamente a mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad vial y optimizar las condiciones de tránsito en la capital.

El programa reafirma el compromiso de la administración municipal por construir una capital en orden, donde el uso responsable de los recursos públicos se traduzca en obras de calidad y beneficios tangibles para la población. La supervisión constante busca garantizar que las intervenciones cumplan con las normas vigentes para asegurar su durabilidad y funcionalidad.

