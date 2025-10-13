Sheinbaum recorre La Ceiba y anuncia censo para damnificados

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acompañada por el gobernador Alejandro Armenta, visitó este domingo la comunidad de La Ceiba, Xicotepec, una de las más afectadas por el reciente fenómeno meteorológico, donde constató los daños en viviendas, caminos y carreteras, y anunció el inicio inmediato de un censo para apoyar a las familias damnificadas.

Durante su recorrido por el albergue temporal instalado en la Escuela General Francisco Murguía, la mandataria federal escuchó testimonios directos de los afectados y refrendó el compromiso del Gobierno de México para brindar atención oportuna y apoyo integral. “A todos se les va a apoyar y el recurso será dependiendo de las pérdidas que tengan”, afirmó Sheinbaum respecto al censo que iniciarán los servidores de la nación.

Posteriormente, la comisión se trasladó al Hospital del IMSS en la misma comunidad, donde el director general del instituto, Zoé Robledo, informó que ya trabajan en la sustitución del equipo dañado y cuentan con una planta de energía y una tratadora de agua para reactivar los servicios médicos lo antes posible.

En Puebla recorrimos La Ceiba, donde este lunes las brigadas de la Secretaría de Bienestar comienzan el censo de afectaciones.



Elementos de Defensa Nacional y Marina apoyan con cocinas comunitarias y una planta potabilizadora para atender diez mil personas durante la… pic.twitter.com/28bCPsI0b8 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 12, 2025

La señora Antonia Flores compartió su experiencia con la presidenta: “Perdí todo, mi casa está hecha un desastre“. Relató cómo escapó con su familia para salvar sus vidas y agradeció la atención recibida en el albergue, donde les han proporcionado alimentos, agua, ropa, catres y cobijas.

El nutriólogo del Hospital del IMSS, Herminio Vázquez, detalló que el desbordamiento del Río San Marcos elevó el nivel del agua hasta un metro, inundando completamente el nosocomio. Aunque personal médico y habitantes realizaron labores de limpieza, se requiere el reemplazo de equipos dañados para reiniciar operaciones.

Sheinbaum reconoció la labor coordinada de la Secretaría de la Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional y los tres órdenes de gobierno para garantizar el bienestar de la población durante esta contingencia.

