Lupita Cuautle presenta su Primer Informe de Gobierno

En un acto protocolario que reunió a representantes de los órdenes de gobierno, del poder legislativo, cámaras empresariales, universidades, líderes sociales y ciudadanía, la presidenta municipal Lupita Cuautle Torres presentó su primer informe de Gobierno 2024 – 2025, donde destacó los principales logros de su administración y reafirmó su compromiso de seguir impulsando el cambio de rumbo en San Andrés Cholula.

Ante el Honorable Cabildo, acompañada del secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Victor Gabriel Chedraui, en representación del gobernador Alejando Armenta, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez, en representación del Congreso del Estado y distinguidas personalidades, la edil subrayó que su gobierno se distingue por ser el único en Puebla que rinde cuentas cada trimestre, práctica que refleja la transparencia, la planeación estratégica y la cercanía con la gente.

Durante su mensaje, Cuautle Torres destacó los resultados alcanzados a través de las cinco Agendas Estratégicas del Plan Municipal de Desarrollo, orientadas a fortalecer la seguridad, la igualdad social, el desarrollo económico, la infraestructura urbana y la innovación gubernamental.

Resaltó los avances en materia de seguridad pública, donde la incidencia delictiva ha disminuido gracias a la estrategia integral preventiva, así como la entrega de 15 patrullas, 5 motopatrullas y 150 cámaras corporales que refuerzan la cobertura en todo el municipio.

En el rubro social, la presidenta destacó el funcionamiento de Casa Violeta, la entrega de más de 15 mil apoyos alimentarios y equipamiento tecnológico a escuelas públicas, así como las acciones de salud, deporte y bienestar que han beneficiado a miles de familias sanandreseñas.

Lupita Cuautle enfatizó el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado, la federación, las cámaras empresariales y las instituciones educativas, lo que ha permitido consolidar proyectos de alto impacto como obras de pavimentación, rehabilitación de escuelas y el Centro de Bienestar Animal.

“Lo que hemos logrado ha sido gracias a la cooperación de los distintos sectores y la participación ciudadana. Aquí en San Andrés, nunca vamos a traicionar su confianza; siempre responderemos con resultados”, expresó la presidenta.

Finalmente, reiteró que este primer año de gestión maraca el rumbo para un San Andrés Cholula más seguro, justo y próspero y adelantó que seguirá caminando en cada junta auxiliar, colonias e inspectorías para para atender a su gente.

