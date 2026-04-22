Lluvia con granizo deja afectaciones en calles y viviendas de Atlixco

La lluvia registrada la noche del martes en el municipio de Atlixco dejó afectaciones en al menos 30 calles y cerca de 80 viviendas, principalmente en la colonia Cabrera, informaron autoridades locales, quienes iniciaron recorridos de evaluación tras el cese de la precipitación.

El fenómeno se presentó alrededor de las 20:00 horas, acompañado de granizo y con características atípicas similares a las registradas el año pasado. Mientras en municipios aledaños no se reportaron lluvias, en Atlixco la intensidad provocó que varias vialidades se inundaran, alcanzando niveles de hasta 45 centímetros.

Una vez que disminuyó la lluvia, personal de Protección Civil municipal desplegó brigadas para inspeccionar tanto zonas urbanas como áreas de cultivo, con el objetivo de cuantificar daños en hectáreas y posibles pérdidas agrícolas derivadas del granizo.

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La colonia Cabrera se mantiene como una de las zonas con mayor vulnerabilidad ante este tipo de fenómenos, debido a la cercanía de un río que tiende a desbordarse durante lluvias intensas.

En el Centro Histórico también se registraron afectaciones, principalmente en vehículos que quedaron varados y motocicletas que fueron arrastradas por la corriente.

Las autoridades recordaron que durante 2025 se presentaron lluvias intensas entre mayo y septiembre que generaron daños en Atlixco y municipios cercanos como Tochimilco y Huaquechula, donde incluso se reportaron desbordamientos.

#Municipios ⛈️ Fuerte la "tormentita" que cayó en #Atlixco y alrededores, con granizo y actividad eléctrica que causó interrupciones en el suministro eléctrico en algunos puntos, como las gasolineras,



Vía: Héctor Rosas // @canal80_atlixco pic.twitter.com/Ro69FkdRV5 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 22, 2026

Editor: César A. García

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