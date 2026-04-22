Zacatlán ha atendido 10 casos de gusano barrenador

El Ayuntamiento de Zacatlán ha atendido con éxito 10 casos de gusano barrenador, a través de la Dirección de Desarrollo Rural y en coordinación con la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA).

Esto se ha logrado gracias a las intervenciones oportunas en animales ubicados en las comunidades de Tlalixtlipa, Ayotla, San Bartolo, Maquixtla, Ayehualulco, Tepeixco, Cuacuilco, Eloxochitlán, Tomatlán, San Lorenzo Tepeixco y Zacatlán.

Actualmente, se mantiene un monitoreo permanente en todo el municipio. Asimismo, la Dirección de Desarrollo Rural ha realizado cinco capacitaciones que han contribuido a la detección temprana.

Ante la temporada de calor, se exhorta a la población a extremar precauciones en heridas o zonas afectadas, a fin de prevenir la presencia de esta plaga.

Te recomendamos: