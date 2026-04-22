Alejandro Armenta celebra llegada de Blanca Cruz al INE

El gobernador Alejandro Armenta Mier celebró que Blanca Yassahara Cruz García fuera designada como integrante del Consejo General del INE, al señalar que siempre es motivo de orgullo que perfiles poblanos destaquen a nivel nacional.

En entrevista, el mandatario expresó que es satisfactorio que poblanos logren posiciones relevantes en distintos ámbitos, desde el servicio público hasta el deporte, por lo que reconoció la llegada de Cruz García al INE como un logro individual que enaltece a Puebla.

En ese sentido, se dijo respetuoso de la vida democrática y autonomía de los órganos electorales, por lo que prefirió no opinar sobre quién debe ocupar la presidencia del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla, que quedó acéfala con la incorporación al INE de Blanca Cruz.

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Destacó que a México le ha costado mucha lucha la democratización de sus instituciones, por lo que respetará las decisiones que tome el IEE de Puebla sobre su presidencia.

“Al país le ha costado mucha, mucha sangre, mucha lucha social de la izquierda, mucha lucha social con respecto a la democratización de las instituciones. Entonces, no debo opinar. Más bien que sigan su proceso”, apuntó.

Editor: César A. García

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