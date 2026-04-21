Hallan a hombre sin vida con herida en el cuello en Tehuacán

Un hombre de aproximadamente 45 años fue encontrado sin vida al interior de un cuarto de vecindad ubicado sobre la 9 Sur, frente a la escuela Melchor Ocampo, en la ciudad de Tehuacán.

El hallazgo generó la movilización de elementos de seguridad y personal ministerial durante las primeras horas del día.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba una herida penetrante por arma blanca a la altura del cuello, lo que apunta a un posible hecho violento.

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Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo el levantamiento del cuerpo y comenzó con las diligencias correspondientes.

Serán las autoridades ministeriales quienes se encarguen de realizar las investigaciones para esclarecer las causas del deceso, así como para determinar la identidad del responsable o responsables de este hecho.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el caso.

Editor: César A. García

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