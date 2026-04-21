Indagan muerte de detenido en el Complejo Metropolitano de Puebla

La muerte de un hombre al interior del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública del Estado es investigada por la Fiscalía General del Estado (FGE), que abrió una carpeta bajo el protocolo de homicidio para esclarecer las causas del deceso y determinar si existió alguna responsabilidad en el hecho.

El fallecido fue identificado como Mauricio H., de 56 años, quien momentos antes había sido asegurado por su presunta relación en un intento de robo con violencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el ahora occiso fue detenido junto con otro sujeto tras ser señalado por un ciudadano como uno de los responsables de intentar asaltarlo con arma de fuego en la zona de la 117 Poniente; señalando que durante su captura por parte de ciudadanos fue golpeado en repetidas ocasiones.

Durante la intervención, el ahora occiso presentaba diversas lesiones, por lo que paramédicos lo valoraron en ese momento, señalando que sus heridas no eran de gravedad y que no requería traslado hospitalario.

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Horas más tarde, cuando era ingresado a las instalaciones del Complejo Metropolitano, el detenido señaló que se sentía mal, y al descender de la patrulla en que era trasladado, se desvaneció en el estacionamiento.

Al ver esto, elementos policiales intentaron reanimarlo y posteriormente paramédicos del C5 llegaron a su auxilio, pero se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Peritos de la FGE realizaron el levantamiento del cuerpo y ordenaron su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia correspondiente para establecer con precisión la causa de muerte.

Editor: César A. García

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