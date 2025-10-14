Proponen activar declaratoria de “desastre natural” en Puebla y otros estados

La Cámara de Diputados recibió una propuesta para activar la declaratoria de “desastre natural” en Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, con el objetivo de liberar recursos federales para su recuperación.

El punto de acuerdo, impulsado por la bancada de Movimiento Ciudadano, busca que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emita esta declaratoria, ya que en los cinco estados se contabilizan 139 municipios con afectaciones por las recientes inundaciones.

El legislador Pablo Vázquez Ahued (MC) subrayó que esta acción es un requisito esencial para que los municipios puedan acceder a fondos financieros y recuperarse de los daños.

“No es un mero trámite, es un requisito para que los municipios puedan acceder a recursos financieros“, afirmó.

En el caso específico de Puebla, las autoridades reportan daños en 23 municipios, de los cuales 17 son considerados de atención prioritaria. La entidad también registra un saldo de 13 personas fallecidas y cuatro desaparecidas.

