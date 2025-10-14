Asesinan a hombre en un puesto de tacos en Texmelucan

Una fuerte movilización de elementos de seguridad se registró la tarde de este lunes en el municipio de San Martín Texmelucan, luego de que un hombre fuera asesinado a balazos.

Los hechos ocurrieron en calles de la comunidad de San Rafael Tlanalapan, donde la víctima se encontraba comiendo tranquilamente en un puesto de tacos. Hasta el lugar arribaron varios hombres armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

Testigos del ataque corrieron para ponerse a salvo y dieron aviso a las autoridades. Elementos policiales acudieron de inmediato y acordonaron la zona. A pesar de que paramédicos atendieron al hombre, este perdió la vida a causa de las múltiples heridas.

Agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y efectuar el levantamiento del cadáver. La víctima fue identificada como Deny, un vecino conocido en la región.

Editor: César A. García

