Pável Gaspar descarta licencias en el Congreso rumbo a 2027

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Pável Gaspar Ramírez, informó que, por el momento, ningún diputado o diputada planea solicitar licencia para competir en el proceso electoral de 2027.

En ese sentido, confirmó que el Poder Legislativo se mantendrá sin movimientos en su integración, pues los legisladores se encuentran enfocados en realizar trabajo de campo en sus distritos.

Tras el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta para que los aspirantes a las elecciones de 2027 renuncien a sus cargos, el líder de la bancada de Morena informó que nadie ha manifestado su interés formal.

Insistió en que los 41 legisladores aprovechen el receso parlamentario para fortalecer el contacto con la ciudadanía.

Sin embargo, subrayó que estos recorridos no deben utilizarse como actos anticipados de campaña ni para fines de promoción personal.

“No ha habido ninguna compañera o compañero que me haya comentado de su intención (…) Les pedí que caminaran muchísimo, no tenemos vacaciones”, comentó.

#Puebla Hasta el momento, ningún diputado local ha manifestado su interés de competir en la elección de 2027, por lo que no hay solicitudes de licencias sobre la mesa, afirmó el coordinador de Morena, Pavel Gaspar



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Analizan reformas sobre el ciberacoso

En el ámbito legislativo, el Congreso deberá retomar uno de los temas más polémicos, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara el delito de ciberasedio por considerarlo ambiguo y violatorio de la libertad de expresión.

Al respecto, Pável Gaspar anunció que el tema se someterá al escrutinio de expertos y de la sociedad civil para construir una reforma que sí cumpla con los principios de legalidad.

El legislador reconoció que no existe aún una propuesta concreta, ya que se busca primero escuchar todas las voces para evitar un nuevo revés jurídico.

Cabe recordar que la SCJN determinó el pasado 14 de abril que la redacción del artículo 480 del Código Penal del Estado era imprecisa y podía criminalizar conductas no delictivas.

Con la apertura de foros, el Congreso poblano busca corregir el marco jurídico para proteger a las víctimas de acoso digital sin vulnerar derechos.

#Puebla El presidente del Congreso del Estado, Pável Gaspar, señaló que reforzarán la ley contra el ciberacoso sólo si especialistas y ciudadanos así lo determinan a través de foros.



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Editor: César A. García

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