Reforzarán seguridad en zonas turísticas y arqueológicas de Puebla

El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que la seguridad en zonas turísticas y arqueológicas de Puebla es permanente; sin embargo, instruyó realizar un diagnóstico para identificar espacios susceptibles a hechos delictivos y fortalecer su protección.

En conferencia de prensa, el mandatario respaldó la estrategia anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reforzar la vigilancia en sitios turísticos, que contempla la instalación de arcos detectores de metales en accesos.

Lo anterior, para evitar hechos similares al ataque armado registrado en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, donde una mujer canadiense fue asesinada y 13 personas más resultaron heridas.

Armenta Mier informó que, luego de ese hecho, en Puebla se intensificaron las medidas de seguridad en puntos de alta afluencia.

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No obstante, señaló que se atenderá la instrucción federal de implementar controles adicionales en los accesos a sitios turísticos.

Para ello, instruyó al secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, elaborar un balance de los espacios que requieren mayor vigilancia, a fin de definir dónde se instalarán estos dispositivos.

El objetivo es garantizar la seguridad de visitantes nacionales y extranjeros en destinos que concentran una alta afluencia y requieren monitoreo permanente.

#Seguridad 🚨 Tras el ataque en Teotihuacan, el gobernador Alejandro Armenta Mier instruyó hacer un balance de los sitios turísticos y arqueológicos para reforzar la seguridad pública en ellos.



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/eAfMyz5PT1 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 21, 2026

Editor: César A. García

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