Incendio en refinería Dos Bocas deja cinco fallecidos

Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que un incendio registrado la mañana de este martes en la zona perimetral de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, dejó un saldo de cinco personas fallecidas. El siniestro ocurrió alrededor de las 6:00 horas en el área correspondiente al predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos.

De acuerdo con el reporte de la empresa, cuatro trabajadores murieron en el lugar tras quedar atrapados por el fuego, mientras que una quinta víctima falleció cuando era trasladada para recibir atención médica.

Entre los fallecidos se encuentra una trabajadora de Pemex; el resto laboraba para una compañía de servicios externa. Las víctimas transitaban a bordo de un vehículo en una vialidad federal aledaña a las instalaciones cuando ocurrió el siniestro.

Pemex explicó que el incendio se originó debido a las intensas lluvias registradas en la región, que provocaron el desborde de aguas aceitosas hacia el exterior de la refinería. El estancamiento de estos líquidos y su posterior ignición generaron el fuego en el exterior de la barda perimetral.

📍Refinería Olmeca opera de manera normal tras el incidente de esta mañana



Comunicado Nacional: https://t.co/z6DctYwwcB pic.twitter.com/OW6yUc9qps — Petróleos Mexicanos (@Pemex) March 18, 2026

La empresa señaló que la infraestructura de la refinería no resultó afectada y que las operaciones continúan con normalidad, además, destacó que el incendio fue controlado y no ya representa riesgo para la población ni para el resto del personal.

Pemex expresó sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas, y aseguró que brinda atención integral y acompañamiento a los lesionados en coordinación con las autoridades.

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