Anciano mata a machetazos a su nieto en Hueyapan

Un joven de 17 años identificado como Alejandro V.L., fue asesinado a machetazos por su propio abuelo en su habitación; la agresión ocurrida en la comunidad de Tanamacoyan, en el municipio de Hueyapan, ya se encuentra bajo investigación.

La Fiscalía General del Estado (FGE) recibió el reporte de un homicidio doloso en esta localidad, donde un hombre acudió a la casa de sus familiares al saber que Alejandro había sido atacado por su abuelo Ismael L. de 74 años de edad, quien utilizó un machete para hacerle cortes a su nieto en las manos, rostro y cabeza.

A pesar de que el joven en cuestión fue trasladado al Hospital General de Teziutlán con apoyo de las autoridades locales, este perdió la vida horas más tarde debido a la gravedad de sus heridas.

Ismael L. fue detenido poco después de haber atacado a su consanguíneo directo en la zona cercana a la escena del crimen.

De manera extraoficial se informó que aparentemente el acusado, tendría un padecimiento mental atribuido a su edad; sin embargo, fue puesto a disposición del Ministerio Público para resolver su situación legal.

Te recomendamos: